Antalya’dan Dee Dee geçti
Günümüzün en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Dee Dee Bridgewater, Antalya’da müzikseverlerle buluştu.
“Akra Caz Festivali”nde sahne alan ünlü sanatçı dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerinde toplayan Bridgewater’a Akra Big Band eşlik etti.
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