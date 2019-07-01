29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Antalya’dan Dee Dee geçti

Günümüzün en iyi caz vokalleri arasında gösterilen Grammy ödüllü Dee Dee Bridgewater, Antalya’da müzikseverlerle buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Akra Caz Festivali”nde sahne alan ünlü sanatçı dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerinde toplayan Bridgewater’a Akra Big Band eşlik etti.

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Plastik mermi' iddialarına yalanlama

'Plastik mermi' iddialarına yalanlama

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Bilimler tarihinin zirvesi

Bilimler tarihinin zirvesi

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

İmar Barışında başvuru tarihi uzatıldı

İmar Barışında başvuru tarihi uzatıldı

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

DSP'de istifa depremi

DSP'de istifa depremi

Bin adrese eş zamanlı operasyon

Bin adrese eş zamanlı operasyon
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA