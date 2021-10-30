Antik dönem mutfağına ışık tutacak

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:53 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:53

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, AA muhabirine, bu yıl başlayan kazı çalışmalarının 2,5 ay sürdüğünü ve güzel buluntulara ulaştıklarını söyledi.

Çalışmalar sonunda tarihe katkı sağlayacak önemli sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını belirten Erdem, "Antik kentteki akropolün batı ucunda kazı çalışması yaptık. Burada erken dönem sur duvarlarının bazı parçalarına rastladık. Bir tapınak üzerinde kilise olan alanda çalıştığımızı düşünüyoruz. Tapınak ve kilisenin varlığını yazıtlardan da biliyoruz. Bizans dönemi ve genç antik çağ dediğimiz dönemde burası çok karıştırılmış, farklı mekanlar eklenmiş, o yüzden çok karışık buluntular çıktı." dedi.

Perinthos'un M.Ö. 600'lü yıllarda Samos'tan gelen kolonistler tarafından kurulduğunun tahmin edildiğini ancak son buluntuların bu iskanın tarihini çok daha önceye çekebileceğini dile getiren Erdem, M.Ö. 3. bin yıla ait olduğu tahmin edilen seramik parçaları ve taş aletler üzerindeki incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Erdem, kazılarda çok sayıda hayvan kemiğinin çıktığını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Alanda çok sayıda kanatlı hayvan, büyükbaş hayvan ve deniz ürünlerinin yendiğini anlıyoruz. Burada elde edilen seramiklerden, kaşık parçası ve pişirme kaplarından antik dönem mutfağını canlandırabileceğiz. Bu kemikler iyice incelendiğinde de yeme içme ekonomisine dair fikir edinebileceğiz. Bulduğumuz seramik parçaları Tunç çağına ait yani günümüzden 5 bin yıl önce. Akropolde 5 bin yıl önce ilk Perinthoslular yaşamış olduğunu anlıyoruz. Akropoldeki en erken tabakaların varlığı bu kalıntılarla ortaya çıkıyor. İnceleme sonucu seramiklerin M.Ö. 3 bin yılına ait olduğu kesinleşirse günümüzden 5 bin yıl önce de yerleşik hayatın olduğunu gösteren önemli bir bulgu yakalamış olacağız."

Gelecek dönemki kazılarda kilise ve altındaki tapınağın açığa çıkartılmasını da hedeflediklerini vurgulayan Erdem, Trakya'nın en büyük tiyatrosuna sahip olduğu değerlendirilen antik kentte çalışılacak çok geniş bir alanın bulunduğunu kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da kazı çalışmalarının Trak, Roma ve Bizans medeniyetinin izlerinin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Yakın zamanda ortaya çıkacak buluntularla ilimizin çehresi değişecek. Tarih ve kültür turizmi açısından Marmaraereğlisi en çok tercih edilen yerlerden olacak." dedi.