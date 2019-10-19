Ara Güler vefatının birinci yılında anıldı

Geçen yıl hayatını kaybeden duayen foto muhabir, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Yapı Kredi Bomontiada’daki Ara Güler Müzesi’nde gerçekleşen etkinlikte ‘Islık Çalan Adam’ belgeselinin gösteriminin ardından, moderatörlüğünü Umut Sülün’ün üstlendiği söyleşide, fotoğraf tarihçisi Engin Özendes ve fotoğrafçı Merih Akoğul konuşmacı olarak yer aldı. Ara Güler’in arkadaşı Engin Özendes, söyleşide duayen foto muhabirine yazdığı mektuptan kesitler okuyarak “Ara Güler, yaşama bakışın ve bilgin, karşında duran olayı okuyuşun ve bu anı fotoğraflarına yansıtışın nedeniyle seni çok seviyoruz. Bize eski devirlerin ve yaşadığın dönemin en özel belgelerini, en iyi fotoğraf dili ve inanılmaz bir estetikle getirip gösterdiğin için ayrıca seni çok seviyoruz.” ifadelerini kullandı. Ustanın hatırasını yaşatmak için Galatasaray Meydanı’nda da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Ara Güler’in çektiği vapur resmiyle fotoğraf çektirenlere baskısı yapılıp hediye edildi.