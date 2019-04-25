Ara Güler’in İstanbul’u Londra’da
Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Ara Güler’in sergisi, Cumhurbaşkanlığı tarafından Londra’da açıldı. Ana eksenini İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, İngiltere tarihine damga vurmuş Churchill ve Hitchcock gibi isimlerin portrelerine de yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı. Sergi Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatchi Galeri’de İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından açıldı. Açılışına çok sayıda Türk ve İngiliz davetlinin katıldığı sergide, 39 İstanbul fotoğrafı ile 14 porte yer aldı. Sergide İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine de yer verildi.
İNGİLİZ BAKANDAN ÖVGÜ
Açılışta konuşan İngiltere’nin Avrupa Bakanı Duncan “Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten harika bir şekilde yakalamıştır” ifadesini kullandı. Ara Güler sergisinin Türkiye’nin çocuklara armağan edilmiş bayramı 23 Nisan’da açılmasının da manidar olduğunu belirten Duncan, Güler’in eserleriyle çocuklara ilhan kaynağı olacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğindeki serginin Londra’nın ardından sırasıyla Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in sergisi açılacağı diğer ülkelerden önemli karakterlerin fotoğraflarını da içerecek.
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ÖN SÖZ
Ön sözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı da Londra’da İngilizce olarak ziyaretçilere dağıtıldı. Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı ön sözde Ara Güler’i şöyle anlattı: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle devlet adamlıklarıyla fikirleriyle sanatçılıklarıyla insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin, onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. Çektiği fotoğrafların, dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.”
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