Ara Güler’in İstanbul’u Londra’da

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı. Sergi Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatchi Galeri’de İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından açıldı. Açılışına çok sayıda Türk ve İngiliz davetlinin katıldığı sergide, 39 İstanbul fotoğrafı ile 14 porte yer aldı. Sergide İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine de yer verildi.

İNGİLİZ BAKANDAN ÖVGÜ

Açılışta konuşan İngiltere’nin Avrupa Bakanı Duncan “Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten harika bir şekilde yakalamıştır” ifadesini kullandı. Ara Güler sergisinin Türkiye’nin çocuklara armağan edilmiş bayramı 23 Nisan’da açılmasının da manidar olduğunu belirten Duncan, Güler’in eserleriyle çocuklara ilhan kaynağı olacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğindeki serginin Londra’nın ardından sırasıyla Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor. Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in sergisi açılacağı diğer ülkelerden önemli karakterlerin fotoğraflarını da içerecek.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ÖN SÖZ