Arkeolojik kazılara 30,5 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ekim ayı itibarıyla arkeolojik kazı çalışmaları için aktarılan toplam destek 30 milyon 533 bin 700 liraya ulaştı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, Türkiye'nin kültürel ve tarihsel zenginliklerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan arkeolojik kazılara bu yıl da milyonlarca liralık destek sağladı.

Bu kapsamda Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarını desteklemek amacıyla 2018 yılı yatırım programında toplam 25 milyon lira ödenek ayrıldı.

Söz konusu ödeneğin şimdiye kadar yaklaşık 23 milyon liralık kısmı kazı çalışmalarına aktarılarak kullanıldı.

Destek yıl sonu itibarıyla 34 milyon liranın üzerine çıkacak

Kazı çalışmaları için ayrılan 25 milyon liralık ödeneğin yanı sıra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün cari bütçesinden işçi ödemeleri için 2 milyon 593 bin 700 lira ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden de baraj bölgesi kazı çalışmaları için 5 milyon ödenek aktarımı yapıldı.

Böylelikle 12 Ekim 2018 itibarıyla 2018 yılı kazı çalışmalarına aktarılan toplam ödenek 30 milyon 533 bin 700 liraya ulaştı.

Böylelikle yıl sonunda, tüm ödeneklerin aktarılmasıyla kazı çalışmalarına 34 milyon liranın üzerinde destek sağlanmış olacak.

Bakanlık geçen yıl da arkeolojik kazı çalışmaları için toplam 37,8 milyon lira ödenek aktarımında bulunmuştu.

Binlerce yıllık geçmişe ışık tutan kazılar

Türkiye'de Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan Türk kazılarının en önemlileri arasında, geçmişi milattan önce 3. yüzyıla uzanan Denizli'deki Laodikeia Antik Kenti, milattan önce 4. yüzyılda kurulan İzmir'deki Symrna Agorası ve Gaziantep'in en önemli tarihsel değerlerinden olan Zeugma yer alıyor.

Ayrıca Muğla'daki Stratonikeia Antik Şehri ile İzmir'deki Metropolis Antik Kenti de Türk arkeolojik kazılarına en önemli örnekler olarak gösteriliyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan yabancı kazılar arasında da Aydın'daki Afrodisias Antik Kenti, İzmir'deki Efes ve Bergama antik kentleri, Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti ile Malatya'daki Aslantepe sayılıyor.