Tuna Kiremitçi’nin 17 dile çevrilmiş “Dualar Kalıcıdır” romanından uyarlanan “Aşk Kalıcıdır” adlı oyun, İkinci Dünya Savaşı sırasında Viyana’dan İstanbul’a sığınan Rosella Galante ile kendi yolunu bulmaya çalışan Pelin’in kurduğu dostluğu ve hayatlarının kesişme noktasını konu alıyor. Hakan Altıner’in yönettiği “Aşk Kalıcıdır” oyununda Dilek Türker, Damla Cercisoğlu ve Aslıhan İşcan rol alıyor. Aşk Kalıcıdır, 5 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde de Grand Pera Emek Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşacak.