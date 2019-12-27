Assos’ta 1600 yıllık kolye ucu bulundu

27.12.2019 03:12 - Güncelleme: 27.12.2019 03:20

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, kazılar sırasında kemikten yapılmış iki objeye rastladıklarını aktardı. Bu eserlerle ilgili bilgi veren Arslan, “Agoranın batısındaki kemik atölyesinde üretilen objeler arasında, takı olarak kullanılan biri hayvan, diğeri insan şeklinde iki obje var. Bunlar antik dönemde insanların kolye olarak kullandığı takıların parçaları olmalı. Bunları dönem olarak 4’üncü yüzyıla tarihliyoruz.” dedi. Farklı alanlarda kazılar yaptıklarını dile getiren Arslan, milattan önce 5’inci yüzyıldan başlayıp 11’inci, 12’nci asırlara hatta Osmanlı dönemine kadar giden sikkeler çıkardıklarını belirtti.