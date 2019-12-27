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Kültür Sanat

Assos’ta 1600 yıllık kolye ucu bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içinde kalan Antik Çağ’ın en önemli liman kentlerinden Assos’ta, 1600 yıllık kemik kolye uçları bulundu.

27.12.2019  03:12 - Güncelleme: 27.12.2019  03:20

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, kazılar sırasında kemikten yapılmış iki objeye rastladıklarını aktardı.  Bu eserlerle ilgili bilgi veren Arslan, “Agoranın batısındaki kemik atölyesinde üretilen objeler arasında, takı olarak kullanılan biri hayvan, diğeri insan şeklinde iki obje var. Bunlar antik dönemde insanların kolye olarak kullandığı takıların parçaları olmalı. Bunları dönem olarak 4’üncü yüzyıla tarihliyoruz.” dedi. Farklı alanlarda kazılar yaptıklarını dile getiren Arslan, milattan önce 5’inci yüzyıldan başlayıp 11’inci, 12’nci asırlara hatta Osmanlı dönemine kadar giden sikkeler çıkardıklarını belirtti.

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