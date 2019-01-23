‘Atatürk maskeli soygun’ 

Gazeteci Yılmaz Özdil’in kaleme aldığı Mustafa Kemal isimli kitabın 2 bin 500 liradan satışa sunulması üzerine başlayan tartışmalar devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, yazarına ve yayıncısına tek kalemde milyonlarca lira kazandıran pazarlama taktiğini “Atatürk istismarı” olarak yorumladı. Özdil, bununla da yetinmeyerek 10 serilik Atatürk konulu çocuk kitabına da imza attı. Mustafa Kemal ve Doğa, Mustafa Kemal ve Spor gibi başlıklar taşıyan seri, Mustafa Kemal Atatürk’ü kutsal bir kişilik olarak gösterme çabası olarak değerlendirildi. Konuyu dünkü köşesine taşıyan Star yazarı Ahmet Kekeç, ‘Bu bir fetişleştirmedir. Bu Atatürk’le mistik ilişki kurma çabasıdır. Kemalizm’i dinselleştirme, Atatürk’ü de o dinin peygamberi haline getirme işgüzarlığıdır’ diye yazdı. Güneş gazetesi de manşetten duyurduğu haberinde, 26 yıl önce katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun ‘Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi taktılar’ sözünü hatırlatarak Özdil’i eleştirdi. Öte yandan Özdil’in kitabı saatler içinde tükendi. Bazı uyanıklar da 2.500 TL verdikleri kitabı aynı gün, 50-100 bin TL gibi fiyatlarlu internet üzerinden satışa çıkardı.

SOSYAL MEDYADA NEDEN DEDİLER

Yılmaz Özdil’in 2.500 TL’ye sattığı Atatürk kitabına Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’dan da eleştiri geldi. Özoğuz “Yol artık... Kitabın sayfaları altın mı” diye sordu. İşte sosyal medya kullanıcılarından gelen diğer yorumlardan bazıları...

- Bu Atatürk üzerinden para kazanmaktır.

- Kitabın fiyatını 2500 TL değil 1938 TL yapsaydınız keşke. Pazarlamacılığın, şovenistliğin sonu yok neticede. Bu fiyat Atatürk sömürücülüğüne giriyor.

- Adamlar Atatürk adını kullanarak ceplerini dolduruyor.

- Yılmaz Özdil, sömürebildiği kadar sömürüyor insanların sevgisini. Bunu AKPli biri yapsa kıyameti koparırdık. Rezalet ötesi. Midemi bulandırdı bu iş.