Atık malzemelerden süs eşyası yaparak ev ekonomisine katkı sağlanıyor

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 14:25

Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde kadın istihdamının artırılması ve ev ekonomisine destek olunması amacıyla açılan derslere gelen kursiyerlerin, kırık cam, porselen ve şişelerden yaptıkları eşyalar ev ve iş yerlerini süslüyor. Merkezin Müdürü Abdulvahit Uygar, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü hedefleri doğrultusunda 2021-2022 sezonunda özellikle israfın önlenmesi amacıyla sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı. Vitray kursunda evlerde kullanılmayan veya eskimiş parçalardan üretim yaptıklarını aktaran Uygar, "Burada, cam parçalarının çeşitli objeler üzerinde sanatsal olarak yorumlanması, yeni bakış açısıyla ekonomiye ve hayata kazandırılması amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BURAYA GELDİĞİMİZDE HEM UFKUMUZ AÇILDI HEM BİLİNÇLENDİK

El sanatları eğitmeni Aylin Ekmekçioğlu da sodadan renkli parfüm şişelerine, kırık camlardan bardaklara atıkların kullanıldığını aktararak, "Tabi ki bu çalışmaların aile bütçesine de katkıları var. Kursiyerlerimiz kendilerini psikolojik olarak da çok iyi hissediyorlar. Çalıştıkça çok güzel eserler ortaya çıkarıyorlar ve çok da mutlular." dedi. Kursiyerlerden Birsen Kayalı ise 5 aydır eğitime geldiğini belirterek, "Daha önce soda şişelerini, renkli parfüm şişelerini, kırılan bardakları ne yapacağımızı bilemiyorduk ve çöpe atıyorduk. Buraya geldiğimizde hem ufkumuz açıldı hem bilinçlendik." ifadesini kullandı. Gülizar Dağdelen de sanatsal ürünleri yaparken aynı zamanda sosyalleştiklerine işaret ederek, hem meslek öğrendiklerini hem ev ekonomisine katkıda bulunduklarını kaydetti.