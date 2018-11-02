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Attila İlhan Edebiyat Ödülleri belli oldu 

Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın desteğiyle düzenlediği 2018 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

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Doğan Hızlan, Selim İleri, Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu, Metin Celal, Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ile Ali Cem İlhan ve Kerem Alışık’tan oluşan jüri kararı sonucunca roman ödülü, “Uyanan Güzel”in yazarı Jale Sancak ve “Sıfır”ın yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül “Camekan” kitabıyla Mehmet Can Doğan’a verildi. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi, “Bihaber” kitabıyla, daha önce Necip Fazıl Ödülleri’nde ilk eserler ödülüne layık görülen Fatih Baha Aydın oldu. Bu daldaki şiir ödülü ise “Ecza Kışı” kitabıyla Oğulcan Kütük ve “Ters Akıntı” kitabıyla Sadi Karademir arasında paylaştırıldı.     

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