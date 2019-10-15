Avni Lifij sergisi Sabancı’da 

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij’in (1886-1927) az bilinen dünyasını yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bugün açılan sergi, daha çok poşadları ve alegorik eserleriyle tanınan Lifij’in sanat eleştirisi ve düşüncelerini içeren yazılarını, fotoğraf alanlarındaki çalışmalarını ve dekoratif sanatlardaki öncü rolünü de aydınlatarak, onun sanatı ve hayatına ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlıyor.

KOLEKİYON SEÇKİSİ

Sanatçının ailesi tarafından titizlikle saklanan aile koleksiyonu ve arşivleriyle birlikte SSM Koleksiyonu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ve Milli Kütüphane’deki eserlerin ve sanatçı tarafından kaleme alınmış yazıların ilk kez yan yana geleceği “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisi, sanatçının yazı alanındaki zengin üretimini de gözler önüne seriyor. Sergi kapsamında sanatçıya dair bir kaynak kitap niteliği taşıyan ve onun çok yönlü üretimine dair makalelerin, eserlerinden geniş bir seçkinin ve hayat hikâyesinin yer aldığı bir sergi kataloğu da hazırlandı.