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Avrupa'da vizyona girecek

Çanakkale Savaşları sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün ülkeleri için verdikleri mücadeleyi konu edinen “Türk İşi Dondurma” filmi, Avrupa’da sinemaseverlerle buluşacak.

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Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek sinemaya uyarlanan, Can Ulkay’ın yönettiği film, 11 Nisan’da Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa ve Hollanda’da vizyona girecek. 

Gürkan Tanyaş’ın senaryosunu yazdığı filmin yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi adına Mustafa Uslu gerçekleştirdi. Besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu, Caner Kurtaran, Ali Atay, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Erkan Kolçak Köstendil ve Carl Warthon yer alıyor. 

 

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