Ayşe 90 yıl sonra ‘perde’ dedi

Muhlis Sebahattin’in 1920’lerde kaleme aldığı, prömiyeri 1929’da Samsun’da yapılan eser, 90 yıl sonra Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçılarınca Opera Sahnesi’nde sergilendi. Romantik bir aşk hikayesini köy-şehir senteziyle anlatan eserde, geleneksel dans figürlerinin yanı sıra çarliston, tango ve vals gibi dönemin popüler danslarına da yer verildi. Rejisörlüğünü Yunus Emre Bozdoğan’ın, koreografisini Deniz Alp’in yaptığı eserde, koroyu Giampaolo Vessella, orkestrayı ise Murat Cem Orhan yönetti. “Ahmet” rolüne Şenol Talınlı, “Ayşe” rolüne ise Tuba Mankal Dekak’ın hayat verdiği eserde, diğer başrolleri Selva Erdener, Ezgi Karakaya, Emrah Sözer, Bülent Ateşoğlu ve Yiğitcan Tatlıoğlu paylaştı. Müzik düzenlemelerini Yusuf Yalçın’ın yaptığı eserde, kostümler Aydan Çınar, dekorlar Adnan Öngün, ışık ise Fuat Gök tarafından tasarlandı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan “Temsil hem geçmişimize sahip çıkmak, 90 yıl önce atılmış bir adımı 90 yıl sonra gün yüzüne çıkarmak hem de Türk operası markasını yaratmak için çok önemliydi.” dedi. Ayşe Opereti, 9 Mart Cumartesi günü de izleyiciyle buluşacak.