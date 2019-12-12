Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de üretilen film sayısının 133, toplam izleyici sayısının ise 53,3 milyon olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ersoy, TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

BEŞ KITADA FAALİYET

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 5 kıtada yılda 2000’e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirdiğini dile getiren Ersoy, TİKA tarafından iş birliği yapılan ülkeler ile ortak tarihi ve kültürel mirası olan ecdat yadigarı eserlerin yeniden ihyası konusunda pek çok proje yürütüldüğünü ifade etti. Vakıfların, Türk dünyasının sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında ciddi rol oynayan müesseseler olduğunu anımsatan Ersoy, bu önemli kültürel mirasa sahip çıkma sorumluluğu ile 2013’ten bu yana 50 Vakıf Kültür Varlığı’nın restorasyonu veya onarımının yapıldığını söyledi. Ersoy, Yunus Emre Enstitüsünün ise 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile hizmet verdiğini aktardı. Kütüphane ve müzelerle de ilgili bilgiler aktaran Ersoy, 2019’da ülkemizde üretilen film sayısınınsa 133’e ulaştığını söyledi. Sinema Müzesi projesine de değinen Ersoy, “İstanbul’un en özgün yapılarından biri olan Atlas Pasajı’nda, prestij bir eser olarak tasarlanan Sinema Müzemizi 2020 yılı içinde kültür-sanat hayatına kazandırmayı planlıyoruz” dedi. Bakan Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve kampüsünün 2020 yılında hizmete açılacağını bildirdi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) hakkında ‘zorunlu bağış’ alındığı yönünde çok sayıda şikayet olduğunu anlatan Ersoy, bu konuda denetimlerin sürdürüldüğünü ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.