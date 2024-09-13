Bakan Ersoy: Türkiye, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer almaktadır

Bakan Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali basın lansmanındaki konuşmasında ülkenin kültür ve sanat alanındaki en büyük organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Gaziantep ayağında kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür Yolu Festivali'nin 4 yıl gibi çok kısa bir sürede 7 bölgeye ulaştırdıklarını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu yıl 16 şehrimizde gerçekleştirdiğimiz festival ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden biri haline geldi. Şehirlerimizin marka değerine önemli katkılar sağlayan festivalin kapasitesini inşallah her yıl daha da yukarılara çekeceğiz. Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonuyla ortaya konan kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivallerinin başında geliyor. Dört yıl içinde, Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmemiz ne kadar başarılı çalışmalar ortaya koyduğumuzu göstermektedir."

Türkiye'nin, turizm konusunda dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkeler arasında bulunduğunu ancak bu potansiyelin geçmiş dönemlerde maalesef doğru değerlendirilmediğini aktaran Ersoy, Türkiye'de turizm dendiğinde sadece deniz, kum, plaj anlaşıldığını fakat doğa harikası sahillerle ilgili gereken çalışmaların yapılmadığını belirtti.

- "TÜRKİYE, DÜNYADA TURİZM KONUSUNDA İLK 5'TE YER ALMAKTADIR"



Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde turizm konusunda devrim niteliğinde kararlar alarak ülke turizmini 12 aya çıkaracak ve dünya turizm pastasından çok daha güçlü bir pay alabilmesini sağlayacak çalışmalar yaptıklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde bugün Türkiye, dünyada turizm konusunda ilk 5'te yer almaktadır. 2002 yılında ülkemize 13 milyon turist gelirken turizmden elde ettiğimiz gelir 12 milyar dolardı. Bugün biz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla yolumuzda ilerlerken 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. İşte bu başarıların altında doğru politikalar geliştirmek ve alınan kuralları uygulama iradesi yatmaktadır. Bu doğru politikalardan biri de her yaş ve kesimden vatandaşımızın kültür ve sanatın her dalına kolay ve yoğun şekilde erişim sağlayabildiği bu tarz festivallerdir. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başlayan festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dahil ettik. 2023 yılına gelindiğinde festivale katılım sağlayan sanatçı sayısı çok daha yüksek seviyelere ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise bu sayıları daha da yukarılara çekmek. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere halkımızın katılımı, sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi, ne denli doğru bir çalışma yaptığımızı gösteriyor."

Turizmdeki başarının altında yatan nedenlerden birinin de turizmdeki çeşitliliği arttırıp, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Ersoy, "Gastronomi dendiğinde de artık sadece Türkiye'de değil dünyada ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep'tir. Şehrimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan kadim Gaziantep'in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Evet, Gaziantep bugün, sahip olduğu tarihiyle, kültürüyle, ekonomisiyle, turizm imkanlarıyla ve gastronomisiyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Fakat bize ve hatta hepimize bu konuda düşen ise bu özel şehrin tüm güzelliklerini, tarihini ve değerlerini daha da görünür ve bilinir kılıp dünyaya tanıtmaktır. İşte biz bu anlayışla aylardır özenli bir şekilde çalışarak Gastroantep Kültür Yolu Festivali için 9 günlük bir program hazırladık." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasında yer alan Gaziantep'te festivalin 14 Eylül Cumartesi günü başlayacağını ve 22 Eylül Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

- 14 TARİHİ ESERİN DAHA YENİDEN VATAN TOPRAKLARINDA



Bakan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığının çalışmalarının ardından 14 tarihi eserin daha yeniden vatan topraklarında olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Boubon Antik Kenti kökenli iki bronz heykel başı ve anıtsal boyutlarda bir bronz kadın heykelinin yanı sıra, çeşitli dönemlere ait seramik eserler, madeni paralar, bir mücevher parçası ve Osmanlı dönemine ait iki hançerden oluşan 14 arkeolojik ve etnografik eser yıllar süren çabanın ardından yeniden milletimizin kültürel mirasına katıldı. Türkiye'nin tarihi zenginliklerini koruma kararlılığıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturma Birimi'ne destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. Doğduğu topraklara dönen son eserlerimizle birlikte 2024 yılında 35 eserin iadesi sağlandı. 2018 yılından bu yana 7 bin 839 eser ülkemize dönerken 2002 yılından bu yana 12 bin 154 eserin Türkiye'ye dönmesini sağladık. Bu eseler binlerce yıllık geçmişimizin ve köklü mirasımızın sembolleri olarak ait oldukları yerde korunarak gelecek nesillere aktarılacak."

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Gaziantep'in kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Ersoy, "İnşallah hep birlikte el ele vererek, kadim şehrimiz Gaziantep'in dünyadaki yıldızını daha da parlatacağız. Bu güzel şehrin gelişimine katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor, Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nin hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

Etkinliğe, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilgililer katıldı.

Bakan Ersoy daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezerek yıl içinde kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.