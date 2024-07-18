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Kültür Sanat

Bakan Ersoy'dan kültür varlıklarının korunması çağrısı: Hepimizin görevi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlıklarının korunması ve temizlenmesi için restoratörlerin titizlikle çalıştığını belirterek, 'Kültür varlıkları geleceğe ortak mirasımızdır ve onları korumak hepimizin görevidir. Geleceğe miras bırakmak için birlikte koruyalım.' ifadelerini kullandı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Bakan Ersoy'dan kültür varlıklarının korunması çağrısı: Hepimizin görevi
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Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi eserlere sahip çıkıldığını, kültür varlıklarının, geçmişin en değerli mirasları olduğunu bildirdi.

Kültür varlıklarının vandalizm ve diğer dış etkenler nedeniyle zarar görebileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Restoratörlerimiz ve uzmanlarımız, bu eserleri titizlikle koruyarak ve temizleyerek gelecek nesillere aktarıyor. Zeugma, Kapadokya, Galata Kulesi ve Beyoğlu gibi bölgelerde tarihi dokunun korunması ve temizlenmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kültür varlıkları geleceğe ortak mirasımızdır ve onları korumak hepimizin görevidir. Geleceğe miras bırakmak için birlikte koruyalım."

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • kültür varlıkları
  • koruma

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