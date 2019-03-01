Bakan Ersoy: Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü 18 Mayıs'ta ziyarete açıyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, '18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz' dedi.
- İHA
Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı, restorasyon çalışmaları nedeniyle kapatılmıştı. Restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, manastırın ilk bölümünün 18 Mayıs'ta açılacağını duyurdu.
Bakan Ersoy, "18 Mayıs Müzeler Günü'nde Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü ziyarete açıyoruz" ifadelerini kullandı.
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