Bakanlıktan iki özel ödül

18.12.2019 01:51 - Güncelleme: 18.12.2019 01:51

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödüller Türkiye’nin kültür mirasına ve sanat dünyasına özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak 1979’dan beri veriliyor. Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim edilen ödüllere bu yıl “Antakya Medeniyetler Korosu Derneği” ile “Odunpazarı Modern Müze-OMM” layık görüldü.