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Bakü'de Türk filmi rüzgarı

Bakü’de düzenlenen 5. Türk Filmleri Haftası ‘Locman’ filmiyle kapılarını açtı. Etkinlikte ‘Çakallarla Dans 5’, ‘Kapan’, ‘Annem’ ve ‘Rafadan Tayfa’ da izleyiciyle buluşacak.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de düzenlenen 5. Türk Filmleri Haftası, yönetmen Şükrü Alaçam’ın “Locman” filminin gösterimiyle başladı. Yerli Düşünce Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Bakü Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen haftanın açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycanlı milletvekilleri ile sinema ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.  

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Nizami Kino Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türkiye’den aralarında Şükrü Alaçam, Murat Şeker, Seyid Çolak, Mustafa Kotan, Güven Adıgüzel, Yeliz Kuvancı, Çağla Irmak ve Nisa Sofiya Aksongor’un bulunduğu birçok oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı da konuk olarak yer aldı. Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Azerbaycan’da Türk filmlerine ilginin giderek arttığını, 5 yıl önce başlattıkları film haftası etkinliklerinin bu gelişmede büyük katkısının olduğunu söyledi. Gündoğdu, Azerbaycan sinemasının da Türkiye’de tanıtılması gerektiğini kaydederek, ortak yapımların artırılmasını desteklediklerini ifade etti. Büyükelçi Özoral da Türk filmlerinin Azerbaycan’da gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirtti. Türk ve Azerbaycanlıların birbirini daha yakından tanıması gerektiğini vurgulayan Özoral, sinemanın, iki ülke arasındaki arasındaki bağları güçlendirecek en önemli araçlarından biri olduğuna dikkati çekti. 29 Kasım’a kadar sürecek hafta boyunca Bakülüler “Locman”ın yanı sıra “Çakallarla Dans 5”, “Kapan”, “Annem” ve “Rafadan Tayfa” filmlerini ücretsiz izleyebilecek. 

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