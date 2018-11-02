Balıklıgöl UNESCO kalıcı listesine hazırlanıyor

Dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olmasının yanı sıra önemli inanç merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için yapılan hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve kentin simgesi haline gelen tarihi Balıklıgöl yerleşkesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yerleşkede altyapı, drenaj, su tahliye kanalı ve restorasyon çalışmalarını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi mekanı yeni görünüme kavuşturdu.

Balıklıgöl içerisinde yer alan havuzu da yenileyen belediye, teknolojik cihazlarla gölde su analizi yapıp, sağlıklı ortamda yaşamalarını sağladıkları balıklara oksijen ve mineral desteğinde de bulunuyor.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen ve üç semavi dinin mensupları arasında önemli bir yeri bulunan Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde, toprak kaymasının engellenmesi, göldeki balıkların sağlıklı şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda restorasyon çalışmaları yapıldı.

"Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri" adıyla 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Balıklıgöl'ün, asıl listeye girebilmesi için bilim adamlarının da desteğiyle Koruma Amaçlı İmar Planı ile Balıklıgöl Alan Yönetim Planı hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yerleşkenin asıl listeye alınması için başvuruda bulunacak.

"Hazırlıklarımız devam ediyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı açıklamada, tarihi Balıklıgöl'ün kentin kalbi konumunda olduğunu söyledi.

UNESCO tarafından talep edilen Balıklıgöl Alan Yönetim Planı'nın hazırlandığını belirten Çiftçi, söz konusu çalışmayla sadece Balıklıgöl'ün değil, çevresinde yer alan hanlar, pazarlar ve tarihi Urfa Kalesi'nin de yönetim planının ortaya çıktığını ifade etti.

Balıklıgöl'ün bünyesinde barındırdığı değerlerle dünyada benzersiz olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Balıklıgöl'ün UNESCO kalıcı listesine girmesi için çaba gösteriyoruz. Önce Balıklıgöl'ün altyapısını bitirdik sonra tarihi eserlerin, revakların, camilerin, döşemelerin ömrünü uzatmak için güçlendirmeler yaptık. Şimdi ise Balıklıgöl havzası planlandı ve haritalara işlendi. Belediye meclisimiz havzanın tamamının ağaçlandırılması için karar aldı. Bu havzayı korumamız lazım çünkü şehrimizin kimliğini yansıtıyor. Etrafındaki çarşıların da Balıklıgöl'ü tamamlayabilecek bir fonksiyona sahip olması gerekiyor. Alan yönetimini kurduk, işin uzmanları tarafından bunun çalışması da yapılıyor. Önce biz çalışacağız, değerlerimize sahip çıkacağız koruma bilinciyle hareket edeceğiz. Miras olarak geleceğe taşıma bilincini yerleştireceğiz. UNESCO bize bu hakkı teslim eder, gelecek yıl asıl liste için müracaat edeceğiz."

"UNESCO'ya girmeyi hak etmiştir"

Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da Balıklıgöl'ün inanç, tabiat ve kültürün birleştiği ender bir merkez olduğunu söyledi.

Balıklıgöl'ün su kaynağını doğal pınarlardan temin ettiğini belirten Önal, tarihi yerleşkenin her kesimden ve inançtan ziyaretçi ağırladığını ifade etti.

Önal, Balıklıgöl'ün UNESCO'ya girmeyi çoktan hak ettiğini vurgulayarak, şuları kaydetti:

"Kültür, turizm ve inanç çeşitliliğini barındıran Balıklıgöl, çoktan UNESCO'ya girmeyi hak etmiştir. Ancak UNESCO'nun da bazı kriterleri var. Şanlıurfa UNESCO için gerekli deneyimi Göbeklitepe ile yaşadı. Hak ettiği listeye yüz akıyla girdi. UNESCO için Koruma Amaçlı İmar Planı gerekiyordu çünkü her şeyin sistemli olması gerekiyor. Bu plan tamamlandı. Balıklıgöl Alan Yönetim Planı gerekiyordu, bu planı da belediyemiz sahiplendi ve bu çalışmalarda sona gelindi. Artık son raporlar hazırlanıyor."

Balıklıgöl için gelecek yıl UNESCO'ya müracaat edilebileceğini bildiren Önal, "Bu kadar çeşitli kültür hazinesi olan bir yer artık kalıcı listeye girecektir. 2019 yılında dosyalar gönderilir ve müracaat yapılır. 2020 yılında da Balıklıgöl'ün UNESCO'nun kalıcı listesine gireceğine inanıyorum." dedi.

Önal, sırada konik kubbeli evleriyle tarihi Harran ilçesinin de bulunduğunu ancak Balıklıgöl'ün listeye girmek için daha hazır olduğunu dile getirerek, "Harran'da biraz restorasyon çalışması var. Balıklıgöl, Göbeklitepe'den sonra Şanlıurfa'nın ikinci UNESCO kalıcı listesindeki varlığı olacaktır. Hemen ardından ise Harran üçüncü sırada olacaktır. Bu şekilde Şanlıurfa zaten uluslararası düzeyde olan tanınmışlığını artıracaktır." şeklinde konuştu.