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Kültür Sanat

Başkonsolos Özaydın: Yeni nesil edebiyatçılarının sayısının artacağına inanıyoruz

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Kosova Türkiye Mezunları Birliği (TÜMEB) iş birliğinde gerçekleştirilen Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi'nin kapanış ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, 'Her biri alanında kendini ispatlamış hocalarımızın, tecrübelerini aktardığı bu projeyle Balkanlarda nitelikli Türkçe eserler kaleme alabilecek seviyedeki yeni nesil edebiyatçılarının sayısının artacağına inanıyoruz.' dedi.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 02:07 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 02:07
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Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de düzenlenen törene, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, YTB Uzmanı Murat Arslan, Kosova'da görev yapan Türk kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkonsolos Özaydın, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen akademi sayesinde Türkiye'nin bölge ülkeleriyle kültür, edebiyat alanında ileri seviyedeki bağlarının daha da güçlenmesine katkı sunacağına vurgu yaptı.

Özaydın, "Her biri alanında kendini ispatlamış hocalarımızın, tecrübelerini aktardığı bu projeyle Balkanlarda nitelikli Türkçe eserler kaleme alabilecek seviyedeki yeni nesil edebiyatçılarının sayısının artacağına inanıyoruz. Nitekim, akademiye ilginin yüksek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir." diye konuştu.

Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ise genç kalemlerin, eserleriyle Balkanlarda yaşatılan bu ruhun diri kalmasına katkı sunacağını belirterek, "Anavatanımız ile Balkanlar arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek, sözlü ve yazılı edebiyat, müzik, resim, sinema ve tiyatro gibi sanat dallarını yaşatabileceğimiz daha nice projelerin hayata geçirilmesini ve buna benzer güzel çalışmalarla varlığımızı pekiştirmelerini dilerim." dedi.

Törenin sonunda katılımcılara sertifika dağıtıldı.

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