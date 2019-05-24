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Baykal Saran Ödülü Kutay Sungar’ın

“Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü”, “Siyahlı Kadın” adlı tiyatro oyunundaki performansıyla oyuncu Kutay Sungar’a verildi.

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Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan sanatçı Sungar “Adımın, bundan önce bu ödülü almış sanatçıların arasına yazılmış olmasından dolayı onur duyuyorum” dedi.      

 

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