Baykal Saran Ödülü Kutay Sungar’ın
“Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü”, “Siyahlı Kadın” adlı tiyatro oyunundaki performansıyla oyuncu Kutay Sungar’a verildi.
Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan sanatçı Sungar “Adımın, bundan önce bu ödülü almış sanatçıların arasına yazılmış olmasından dolayı onur duyuyorum” dedi.
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