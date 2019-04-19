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Bazı çerçeveler daha kısmetli 

Cemil Efe, dünyanın her yerinde antikacılardan satın aldığı boş çerçeveleri hat sanatıyla buluşturup kıymetlendiriyor. Örneğin Paris’ten gelen bir çerçeve ‘Allah bana yeter’ hattına kavuşuyor.

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Hattat Mustafa Cemil Efe’nin “En Eski Yeni” isimli sergisi 21 Nisan’da Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılacak. Sanatçı, dünyanın çeşitli ülkelerinden, antika pazarlarından, özel koleksiyonlardan temin ettiği 60’dan fazla eski çerçevenin içine, hat sanatını uyguladığı bu eserlerde, en eski ile en yeni olanı birbirine eş ederek çerçevelere yeni bir kimlik kazandırıyor.      

ÇERÇEVENİN KADERİ    

Efe, Tabula Rasa (boş çerçeve) yaklaşımının bu serginin ilham kaynaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, “Her insan, boş bir çerçeveye benzer ve zamanla çerçevenin içi şekillenir. Doğru ve gerçekle doldurulmamış bir çerçeve, içindeki anlamsız şekillerle ruhsuz bir bedene benzer” diyor.  

Efe, bu çerçeveleri “Kısmetli Çerçeveler” olarak adlandırıyor. Sebebi ise ilahi vahye dayanan manalarla doldurulmaları...

Sanatçı, çerçevelerin yolculuğunu şu sözlerle aktarıyor: “Türkiye’den gelen bir sanatkar, Paris’in arka sokaklarında camları kirli bir antikacıdan yaşlı bir çerçeve alıyor. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen, varaklı, el oyması güzel bir çerçeve. Sonra o çerçeveyi atölyesine getirip onun içine “Allah bana yeter” yazıyor. Ve o yazı ile çerçeve belki de en az 1000 yıl birlikte olacakları bir yolculuğa çıkıyor. Bu, çerçevenin kaderidir. Bu kader, bir sergi şekillendirir ve güzel gören insanların yüzlerini güldürür.”      

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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