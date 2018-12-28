Pilot, mühendis ve müteşebbis; Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi… Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’u konu alan ‘Ben Vecihi Hürkuş’ adlı oyun Eyipsultan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen gala gecesinde seyirciyle buluştu. Tekamül Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yasin Çetin’in yazıp yönettiği oyun, kronolojik bir belgesel olmaktan çok, Vecihi Hürkuş’un ölüm anında zihninden geçenleri tiyatro sahnesine taşıyor.

SEZON BOYUNCA SAHNELENECEK

Türkiye’nin ilk özel hava yolu şirketini kuran, Meclis’te üç kez takdirname alan ve İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş’u konu alan oyun, önümüzdeki günlerde İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli sahnelerinde perde açmaya devam edecek.