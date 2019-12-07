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KÜLTÜR SANAT

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'Bence yaratıcılık için en önemli şey zaman'

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan “Türk Filmleri Haftası”nda, Avusturyalı üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sinemayı konuştu.

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Ceylan, Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) düzenlediği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkı sağladığı etkinlik kapsamında Viyana Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesi Sinema Bölümünde söyleşiye katıldı. Ceylan “Uzak”, “Mayıs Sıkıntısı” ve “İklimler” adlı filmlerinden kısa bölümlerin gösterildiği etkinlikte, gençlerin sinemaya ve kendi filmlerine dair kapsamlı sorularını da yanıtladı. 

‘UZAK’I 5 KİŞİ YAPTI

Sinemaya ilk başladığı günleri çok özlediğini dile getiren Ceylan, bağımsız sinemada az kişiden oluşan bir ekiple çalışmanın çok daha iyi olduğunu belirterek “Bence o ilk günlerin en büyük avantajı, daha küçük bir ekiple çalışmaktı. Kamerayı ben kullanıyordum. Taşınması gereken tüm aletleri ben taşıyordum. Ekipteki herkes birçok işi üstleniyordu. Böylece çekimlere daha uzun zaman ayırabiliyorduk. 100 kişiyle bir ay çalışmaktansa, 10 kişiyle 3 ay çalışmak daha iyi. Bence yaratıcılık için en önemli şey zaman. Her filmden sonra bu anlamda geriye dönmek istedim.” diye konuştu. “Uzak” filmini 5 kişilik bir ekiple yaptığını aktaran Nuri Bilge Ceylan, yaşadığı apartmanda üst katındaki Fransızca öğretmeninin cesedini kendisinin bulduğunu ve bu olaydan çok etkilenerek, filmde yer verdiğini ifade etti.  

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