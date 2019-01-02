'Beni annem sinemacı yaptı'

İzleyiciyle buluşturduğu iki filmiyle 11 milyon izleyiciye ulaşan yapımcı Mustafa Uslu, “Benim sinemadan başka hiçbir gelirim yok. Tek gelirim sinema. İşim, gücüm, her şeyim sinema. Yaptığım filmlerin hepsinin gerçekten iyi gişe yapması lazım” dedi.

1974’te Tokat’ta okuma yazma bilmeyen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Uslu, sinemaya yönelmesinin asıl nedeninin annesi olduğunu söyledi. Küçük yaşta bir kardeşini kaybettiğini dile getiren Uslu, ‘Annem evlat acısını, kederini sanki sadece sinemada unutuyor, iki saatlik film boyunca bir tarafa bakıyordu. Annemle birlikte, 15 yaşına kadar bütün filmleri en az beş kez izledim’ diye konuştu.

Annesinin vefatının ardından babasının psikolojisinin bozulduğuna işaret eden Uslu, “(Müslüm filminde) Babası, Müslüm’ün güvercinlerinin kafesinin kapısını kırıyor. O hikaye bana ait. Onu bana babam yapmış ve güvercinlerimi öldürmüştü’’ dedi. Yapımcı Uslu, bir süre sonra başladığı klip ve reklam çalışmaları sırasında, “Neden iyi filmler yapılmıyor?” sorusunu kendisine sorduğunu ifade ederek, “Ben eminim ki Türk halkı, güzel ve iyi bir şey yapıldığında bunun karşılığını verir. Türk halkı iyinin, güzelin kıymetini çok iyi bilir. Bunun en iyi örneği geçen yıl yapılan Ayla ve bu yıl yapılan Müslüm filmi” dedi.

Reklama boğdunuz!

Mustafa Uslu, sinemada reklam gösterilmesine tepki göstererek, “Seyirciye o filmi bedava seyrettirmiyorsunuz. Seyirci iki ya da üç saatliğine oturduğu o koltuğu kiralıyor. Size parasını veriyor. Ona istemediği bir şeyi seyrettiremezsiniz çünkü koltuğun iki saat boyunca sahibi o. Bu bana çok mantıksız geliyor. İçinde bulunduğumuz telif hakları yasasına göre de aykırı. Sinemalar bunu bayağı abartmış, işin içine girince görüyorsun. 45 dakikaya çıkan reklam gösterimi yapılıyor” dedi.