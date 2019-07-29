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‘Benimle Söyle’ye türküler damga vurdu

Televizyonda yayınlanan ‘Benimle Söyle’ adlı şarkı yarışmasında final vizesi türkülerin oldu.100 kişilik jüriyi ayağa kaldıran iki yarışmacı Eftalya Fettahoğlu ve Uğur Öz finali türkülerle garantiledi.

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Benimle Söyle şarkı yarışmasında Kerkük yöresine ait ‘Eyvanına vardım eyvanı çamur’ adlı türküyü seslendiren Eftalya Fettahoğlu önceki gecenin galibi olarak finallere adını yazdıran isim oldu. Ses rengi ve yorumuyla jürinin ezici çoğunluğunun hayranlığını kazanan Fettahoğlu büyük takdir ve puan topladı. Yabancı dilde şarkılardan, rock tarzına, türkülerden caza kadar çok farklı alanlarda şarkı söyleme yeteneği sergileyen genç yarışmacı Eftalya Fettahoğlu, Bakırköy İmam Hatip Lisesi mezunu. 2017’de Türk dili ve edebiyatı bölümünde üniversite tahsilini tamamlayan Fettahoğlu, yarışmada sergilediği üstün performansla finale en yüksek puanla kalan isimlerden biri oldu.

NEŞET ERTAŞ TÜRKÜSÜ İLE FİNALDE

Yarı finalde ikinci gelen Uğur Öz ise 25 yaşında bir müzik öğretmeni. Şanlıurfa’da bir orta okulda öğretmenlik yapan Öz de Neşet Ertaş’tan seslendirdiği ‘Cahildim dünyanın rengine kaldım’ adlı eser ile jüriyi kendine hayran bıraktı. Genç müzisyen, yarışmanın önceki bölümünde ise Klasik Türk Müziği’nin en özel ve zor parçalarından biri olan ‘Makber’ i seslendirmiş ve yüz kişilik jüriden 97’sini ayağa kaldırmayı başarmıştı.

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