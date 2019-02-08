Berlin’de ‘Altın Ayı’ koşusu başladı

Bu yıl 69’uncusu düzenlenen festivalde iki Türk filmi Altın Aslan için yarışacak. 17 Şubat’a kadar sürecek festivalde, “Tepenin Ardı” ve “Abluka” adlı filmleriyle başarı yakalayan yönetmen Emin Alper’in “Kız Kardeşler” filmi dünya prömiyerini yapacak. Burak Çevik de “Aidiyet” filmiyle festivalde Türkiye’yi temsil edecek. Bu yıl yarışma programında 23 filme yer verilen festivalde, 17 film Altın ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışırken, 6 film ise yarışma dışı olarak gösterilecek. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın’ın son filmi, 1970’li yılların Hamburg’unda bir seri katilin hikayesini anlatan “Der Goldene Handschuh” de Altın Ayı için yarışacak.

Bakanlıktan Türkiye Standı

Berlin Film Festivali’yle paralel olarak 7-15 Şubat’ta düzenlenecek Avrupa Film Pazarı’nda da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Türkiye Sineması standı açılacak. Organizasyonu Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından yapılanve Türk sinemasının uluslararası alanda tanıtılmasını hedefleyen Türkiye Standı, yerli ve yabancı sinemacıları ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.