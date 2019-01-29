Berlin’e ‘Misafir’ gitti 

Hep Kitap’tan çıkan Misafir, festivalin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla Frankfurt Kitap Fuarı’yla ortaklaşa yürüttüğü programda yer alacak. Misafir, Almanya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, Türkiye ve İngiltere’den programa seçilen 12 kitaptan biri oldu. Etkinliğe 30’u aşkın ülkeden, 150’nin üzerinde edebi eser başvurdu.