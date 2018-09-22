Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Bestekar Ali Ufki Bey Almanya'da anıldı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 'Boğaziçi'nde Bir Polonyalı Türk-Ali Ufki' temalı etkinlikte, Polonya asıllı Osmanlı bestekarı, yazar ve tercüman Ali Ufki Bey anıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Polonya Enstitüsünün Düsseldorf’taki Kültür Merkezinde, Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle düzenlenen "Boğaziçi'nde Bir Polonyalı Türk-Ali Ufki" temalı etkinlikte, Polonya asıllı Osmanlı bestekarı, yazar ve tercüman Ali Ufki Bey'in 17. yüzyılda İstanbul'daki hayatı ele alındı.

Etkinlikte Metin Tuncel'in yaptığı sunuma, Macar müzisyenlerden oluşan Sultanita müzik grubu, Ali Ufki Bey'in eserlerini icra ederek eşlik etti.

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut, Türkiye ile Polonya ilişkilerine temel teşkil eden bir çok önemli ismin bulunduğunu hatırlatarak Ali Ufki Bey'in Osmanlı Türk kültürüne yaptığı kalıcı katkısıyla iki ülke arasındaki 600 yıllık ilişkide ayrıcalıklı bir yeri olduğunu vurguladı.

Etkinliğe Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel'in yanı sıra Düsseldorf ve çevresinde yaşayan Türk, Alman ve Polonyalılar katıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA