Beyazperdeye ‘Türkler Geliyor’ 

Senaryosunu Bozdağ’ın yanı sıra Atilla Engin’in kaleme aldığı filmde, Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu başrolleri paylaşıyor. 50 bin metrekarelik alana inşa edilen filmin seti için 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı. Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın’ın oturduğu yapım Türkiye’nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.