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BİFO'dan Cumhuriyet bestecileri konseri

İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 8 Kasım Perşembe akşamı İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuşak bestecilerine adanmış özel bir konser gerçekleştirecek.

  • STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
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Bu sezon 20. yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuşak bestecilerine adanmış bir konserde müzikseverlerle buluşuyor. Bu konserde, Türk Beşleri’nin mirasını günümüze taşımayı ilke edinmiş iki sanatçı, Gürer Aykal ve Gülsin Onay bir araya gelecek. Sanatçılarımız, imkânsızlıklar içerisinde fakat ülkelerine ve sanata olan aşklarıyla kendilerinden sonra gelen kuşaklara esin kaynağı olan Türk Beşleri’nin Türk çoksesli müziği repertuvarının altın değerindeki parçalarından oluşan bir programda müzikseverlerle buluşacak.

Gürer Aykalşefliğindeki BİFO’nun tenor Hüseyin Likos ve piyanist Gülsin Onay’a eşlik edeceği konserden önce, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali ile 19.00-19.40 saatleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’in Dolmabahçe Salonu’nda konserle ilgili bir söyleşi yapılacak.

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