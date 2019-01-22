Bir arayış oyunu

Günümüzde terör denilince, silahlı eylemle sonuçlanan tahrip anlaşılıyor. Aslında terör kelimesi, bütün hayatı kuşatabilecek varoluşsal bir bunalımı da ifade edebilir. Kapitalizmin insanlığı çığırından çıkaran, hakikatle bağını koparan dayatmaları da pekala görünmez ‘terör’ olarak betimlenebilir.

Bu akşamdan itibaren Ankaralı tiyatroseverleri selamlamaya hazırlanan ‘Terörist’ adlı oyun, terör kavrama daha geniş plandan bakmayı deniyor. Oyunun adı her ne kadar ‘Terörist’ olsa da konu aslında bir kişi ya da bir eylem değil. ‘Terörist’, hayatın çeşitli gerçeklik düzeyleri arasında gezinirken varoluşa ilişkin temel sorular yönelten bir oyun. Oyunun yazarı, akademik kariyerini sinema üzerine yapan ve bu alanda pek çok eser ve bilimsel çalışma sahibi Prof. Dr. Rıdvan Şentürk. Yönetmen ise Selçuk Göldere.

SANATÇI DERTLİ İNSANDIR

Tiyatroyu insanlara ulaşmak için bir araç olarak gördüğünü dile getiren Selçuk Göldere, sanatçıyı ‘derdi olan insan’ olarak tanımlıyor. Göldere, kendisiyle yüzleşmek isteyen ve hakikati arama yolundaki bu süreci merak eden herkesin, oyunun hedef kitlesi içinde bulunduğu belirtiyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Şentürk ise oyunun klasik bir tiyatro anlayışıyla yazılmış herhangi bir öykü anlatma derdine düşmüş bir oyun olmadığını söylüyor. Şentürk, oyunun farklı kurguya sahip olduğunu belirtiyor ve ekliyor “Kendi tiyatro geleneğimiz çok fazla üzerinde durulmamış bir gelenek. Avrupalılar kendi tiyatro gelenekleri üzerinden yeni fonmlar oluşturdular. Biz de kendi köklerimizden hareketle bunu denemek istedik.”

Oyunun yazarı Rıdvan Şentürk, “Terörist” adlı oyunun, gelenekten hareketle yeni, günün algısına hitap edebilecek formlar ve anlatı yapıları üretilebileceğini göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtiyor.