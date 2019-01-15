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Bir bilim kadınının fotoğrafı

İngiliz kimyager Rosalind Franklin’in gerçek hayat hikayesini konu olan ‘Fotoğraf 51’ adlı oyun, Craft Kadıköy’de perde açmaya hazırlanıyor.

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Yaşamın sırrını çözmeye hayatını adayan bir bilim kadınının portresi niteliğindeki oyun 28-29-30 ve 31 Ocak tarihlerinde perde açacak. Oyunun yönetmenliğini Çağ Çalışkur yapıyor. Funda Eryiğit, Cem Avnayim, Orçun Soytürk, Selahattin Paşalı, Bahadır Efe, Barış Arman, Korhan Soydan ve Kemal Kayaoğlu’nun oynadığı oyun, insanın yapı taşı olan DNA’nın tarihteki ilk net fotoğrafını x-ışınları ile görüntülemeyi başaran bilim insanı Rosalin Franklin’in öyküsünü anlatıyor.  

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