Bir rüyam var

YAZ geldi, tiyatrolar şimdilik perdelerini kapattı. Televizyonlar bomboş, benzeş dizilerle top çeviriyorlar. Ortalık büyük oranda pop konserlerine kalmış durumda. Yazın kıraç havasına gelse gelse dergiler iyi gelir diyerek, elimize ulaşanlara bir göz atalım.

ELAZIĞ’DAN GELEN KÜLLİYE

Şair Nazım Payam yönetiminde üç ayda bir Elazığ’dan tüm Türkiye’ye seslenen Bizim Külliye dergisi 80. sayısına ulaştı. Dergide dosya konusu olarak ‘Yenilik’ kavramı ele alınıyor. Edebiyatta ve sanatta yenilik üzerine görüşler okumak isteyenler için Bizim Külliye iyi bir seçim. Mehmet Narlı’dan Yağmur Tunalı’ya, Ömer Özden’den Müzgan Üçer’e kadar çok sayıda yazar ve sanatçı ‘Yenilik’ üzerine düşüncelerini serdediyor. İtibar Dergisi’nin haziran sayısında ise Tayfun Doğan’ın ‘Mustafa Akar şiiri’ üzerine değerlendirmesi ile Ercan Yıldırım’ın ‘Türk düşüncesinin sorunları’nı irdeleyen makalesi dikkat çekiyor. Savaş Barkçin ise ‘Moda olan şeyler tehlikelidir’ diyor.

İSMAİL KILLIOĞLU DOSYASI

Yedi İklim dergisinin dosya konusu ise edebiyatın kuramsal yanı üzerine düşünen, kalem oynatan bir isim olan İsmail Kıllıoğlu üzerine… Kıllıoğlu, kendisiyle dosya çerçevesinde yapılan söyleşide “Din, eş deyişle inanma duygusu insanın en temel ve olmazsa olmaz yetisinden kaynaklıdır. Sanatın da buraya ait olduğunu düşünüyorum’’ diyor. Kitap dergisi üst başlığıyla yayınlanan Okur ise, gündemini hiç kaybetmeyen bir soruyu taşımış kapağına; Yazarlık ev geçindirir mi? Derginin mini dosyasında ise usta romancımız Refik Halit Karay var.

EDEBİYAT ‘RÜYA’SINA YOLCULUK

Türk Edebiyatı dergisi, edebiyatın bir manada uyku dışında rüya görmek olduğu fikrinden hareketle, edebiyat ve rüya ilişkisini çeşitli yönlerden irdeleyen yazılara yer veriyor. Dosyaya pek çok isim yazılarıyla katkı sağlıyor. Türk Edebiyatı’nda ikinci bir dosya ise Boşnak şair ve düşünce adamı Cemalettin Latiç üzerine... Latiç ‘Kim olmadığımızı biliyorduk fakat kim olduğumuzu bilmiyorduk’ diyor. Yerli Düşünce dergisi ise şair-mütefekkir Necip Fazıl dosyası ile selamlıyor okurlarını. Yalçın Topçu, D. Mehmet Doğan, Amet Molla Memet, Ömer Faruk Yiğiterol gibi isimler üstad üzerine dğerlendirmelerde bulunuyor.

...VE USTA VE ÇIRAK VE EDEBİYAT

Ve Karabatak… Aslında her iş için geçerli olabilecek bir eğitim ve öğretim yöntemi olan ‘usta-çırak’ ilişkisine edebiyat penceresinden bakıyor dergi Haziran dosyasında; Güzel ve anlamlı bir kapak görseli eşliğinde… Ali Ural ‘editör’ yazısında “Bir usta neşesidir sanat” diyor ve ekliyor “Söz konusu edebiyat olunca neden şairler ve yazarlar ustaya gereksiniz duymasın?” Sevde Merve Eryılmaz da yazı başlığında şu suali yöneltmiş: Şeyh Galib, Tanpınar’ın ustası mıydı? Sorunun cevabı ve bu konudaki tartışma iklimi Karabatak sayfalarında.