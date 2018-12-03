Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

 ‘Biz de Varız’

İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından yeni filmleri bir araya getirdiği, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla özel gösterimler düzenlediği “Biz de Varız” başlıklı program başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

16 Aralık’a kadar sürecek olan sinema programında Arada, Anons, Anadolu Turnesi, Borç, Çirkin Kral Efsanesi, Güvercin, Halef, Kar, Onun Filmi, Parçalar, Sibel, Son Çıkış, Taksim Hold’em, Tuzdan Kaide ve Yol Kenarı gibi son dönem Türk sinemasından örnekler seyirciyle buluşuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

Başkan Erdoğan kendisini görmek için gelen Türk gencini Paraguay´a davet etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA