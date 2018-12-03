 ‘Biz de Varız’

16 Aralık’a kadar sürecek olan sinema programında Arada, Anons, Anadolu Turnesi, Borç, Çirkin Kral Efsanesi, Güvercin, Halef, Kar, Onun Filmi, Parçalar, Sibel, Son Çıkış, Taksim Hold’em, Tuzdan Kaide ve Yol Kenarı gibi son dönem Türk sinemasından örnekler seyirciyle buluşuyor.