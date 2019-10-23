BM Barış Gücü askerleri ‘Ayla’yı izledi
Niğde’de 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.
“Ayla” ve “Müslüm” filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu, festival kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde öğrencilerle söyleşiye katıldı. Yapımcılığını üstlendiği “Ayla” filminin birçok ülkede gösterime girdiğini belirten Uslu “Bir askerin merhametini göstermek amacıyla ‘Ayla’, Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine izlettirildi. Bu bizim için çok gurur verici oldu’’ dedi.
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