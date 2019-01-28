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Bodrum'da dostluk konseri

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, “Türk-Yunan Dostluk Konseri” düzenlendi.

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Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde, Yunan şef Nikos Haliassas’ın yönettiği Bodrum Oda Orkestrası konserinde, ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın, Yunanistan’dan mezzo soprano İnez Zikou ile buzuki sanatçısı Konstantinis Gedikis yer aldı.

Türk ve Yunan bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser, Ulvi Cemal Erkin’in keman konçertosu ile başladı. Programın ardından Mikis Teodorakis’in Zorba Bale süiti seslendirildi.      

Bodrum Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü Numan Pekdemir, sanat ve sporun ülkeler arasında barışa yaptığı katkının önemli olduğunu vurgulayarak, bu durumu siyaset üstü olarak tanımladı. Şef Nikos Haliassas ise müziğin dünyadaki tüm insanları ve kardeş gibi hissedenleri kaynaştırdığına değindi.

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