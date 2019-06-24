Bodrum’dan iki tenor geçti

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’ndeki etkinlikte opera sanatçısı tenor Cenk Bıyık ile oyuncu ve tenor Atılgan Gümüş performans sergiledi. Farklı müzik türlerinden eserlerin seslendirildiği, iki tenorun hayatlarından kesitlerin de konu edildiği düellosunu içeren gösteri beğeni topladı. Yerli ve yabancı eserlere yer verilen etkinlikte, izleyenler eğlenceli dakikalar yaşadı.