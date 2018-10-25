Boğaziçi Redford’un veda filmiyle başlıyor
26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 6. Boğaziçi Film Festivali, Robert Redford’un oyunculuğa veda filmi ‘İhtiyar Adam ve Silah’la bu akşam başlıyor.
- STAR SANAT
Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında altıncısı düzenlenecek Uluslararası Boğaziçi Film Festivali bu akşamki açılış ve ödül töreni ile başlıyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleşecek olan törende Ukraynalı ünlü yönetmen Sergei Loznitsa’ya Onur Ödülü takdim edilecek. Törenin ardından Hollywood’un efsane oyuncusu Robert Redford’un sinemaya veda filmi olan ‘İhtiyar Adam ve Silah’ adlı yapım açılış filmi olarak gösterilecek.
TÜRKİYE’DE İLK GÖSTERİ
David Lowery’nin Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Elisabeth Moss, Tom Waits gibi usta isimleri buluşturan son filmi ‘The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah’, Türkiye’de ilk kez gösterilmiş olacak. 70 yaşında son soygununa hazırlanan Forrest Tucker’ın gerçek yaşam hikâyesinden esinlenen film, Oscar yarışının da iddialı yapımları arasında.
TÜRKMEDYA FESTİVALDE
Star Gazetesi’nin de dahil olduğu TürkMedya’nın iletişim ortaklığında gerçekleşecek Festival, Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Festivalde 41 ülkeden 90 yönetmenin toplam 88 filmi gösterilecek. Film gösterimlerinin yanısıra sinema profesyonellerini de buluşturucak festival ustulık sınıfları ve söyleşilerle, sinemaseverlere zengin bir içerik sunacak. Film gösterimlerinin ardından, yönetmen ve oyuncuların da katılımıyla soru-cevap sohbetleri yapılacak.
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