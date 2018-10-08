Boğaziçi yarışma filmleri ve jüri üyeleri belli oldu! 

Başkanlığını yönetmen Serdar Akar’ın yapacağı ve oyuncu Begüm Birgören, yönetmen Andaç Haznedaroğlu, senarist Ercan Mehmet Erdem ve görüntü yönetmeni Mehmet Aksın’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi’nin seçeceği bir film,100 bin TL değerindeki Büyük Ödül’e ulaşırken, festivalin ulusal kısa kurmaca ve belgesel film yarışmalarında 18 film toplam 50 bin TL değerindeki ödüller için yarışacak.

FESTİVAL 26 EKİM’DE BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla ve Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı, İletişim OrtağıTV+ ile Kurumsal İletişim Ortağı TürkMedya’nın destekleriyle düzenlenecek 6. Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim’de başlıyor. 3 Kasım’a dek sürecek festival bu yıl da Türkiye ve dünya sinemasının en yeni örneklerini İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak.