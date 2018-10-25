Boğaziçi’nde bir dünya etkinlik   

Türkiye ve dünya sinemasının en son ve başarılı yapımlarını İstanbullu sinemaseverlerle buluşturacak 6. Boğaziçi Film Festivali’nin etkinlikleri de heyecan uyandırıyor. Sergei Loznitsa, Bent Hamer ve Paulo Branco gibi usta sinemacıların deneyimlerini paylaşacakları master class’ların yanı sıra, aralarında Belçim Bilgin, Mert Fırat, Ömer Faruk Sorak, Zeynep Atakan’ın da bulunduğu oyuncu, yönetmen ve yapımcılarla gerçekleşecek söyleşiler de sinemaseverlerin ilgisini bekliyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, Soho House İstanbul, Akademi Beyoğlu ve Cezayir’de gerçekleşecek olan etkinliklere katılım sınırlı sayıda ve ücretsiz olacak. Başvurular ise festivalin web sitesinden yapılacak.

AÇILIŞ TÖRENİ YARIN

6. Boğaziçi Film Festivali’nin açılış gecesi Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenecek törenle yapılacak. Gecede Sergei Loznitsa’ya Onur Ödülü verilecek. Ayrıca “Old Man and The Gun” filminin de gösterimi yapılacak.

Festivalde 27 Ekim Cumartesi günü ‘Sinemada yapım dağıtım ve iletişim süreçleri’ konulu bir söyleşi yapılacak. Emrah Kılıç yönetimindeki söyleşiye Cemil Yavuz (TRT), Serdar Can (CGV Mars), Barış Zavaroğlu (TV+) konuşmacı olarak katılacak. Akademi Beyoğlu’ndaki söyleşi 17:00’de başlayacak.

28 Ekim Pazar günü ise Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Ömer Faruk Sorak’ın katılımıyla ‘Oyuncu yönetimi’ konulu söyleşi gerçekleşecek. Saat 11:00’de Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’ndeki söyleşiyi İrem Şentürk yönetecek.

MASTERCLASS: SERGEI LOZNITSA

Dünya ve Ukrayna Sinemasının önde gelen isimlerinden olan Sergei Loznitsa ile ustalık sınıfı söyleşisi ise Soho House’de 28 Ekim Pazar günü saat 11:00’de başlayacak. Norveç’li usta Bent Hamer’in ustalık sınıfı ise yine aynı adreste 2 Kasım Cuma günü saat 16:00’da yapılacak. Festival, TürkMedya’nın kurumsal iletişim ortaklığında gerçekleşiyor.