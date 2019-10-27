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Boğaziçi’nde büyük ödülü ‘Aidiyet’ kazandı

TürkMedya’nın Kurumsal İletişim Ortağı olduğu ‘7. Boğaziçi Film Festivali’ ödül töreni ile sona erdi. Burak Çevik’in yönettiği ‘Aidiyet’ ulusal, Nariman Aliyev’in ‘Homeward’ı ise uluslararası yarışmada en iyi film seçildi.

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TürkMedya’nın Kurumsal İletişim Ortağı olduğu “7. Boğaziçi Film Festivali”nde, Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet” filmi “En İyi Ulusal Uzun Metraj Film” ve “En İyi Senaryo” ödülünü alırken Kırım Tatarı yönetmen Nariman Aliyev’in “Homeward” filmi ise “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Törende konuşan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, bir hafta boyunca sinemaseverlerin festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Tüm etkinliklerimiz çok verimli geçti. Bizim istediğimiz de buydu. Bunu yapabildiğimiz ve İstanbul’un kültür sanat hayatına böyle bir hafta kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi. 

AZİMLE ÇALIŞACAĞIM 

Festivalin onur konuğu Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk da gecede Ogün Şanlıer’in elinden Onur Ödülü’nü alarak, şunları kaydetti: “Bundan sonra da yeni filmler yapmak için çok daha azimli şekilde çalışacağım. Bu güzel festivalden dolayı hepinizi tebrik ederim.” Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un jüri başkanlığını üstlendiği fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, oyuncu Cemre Ebüzziya, yazar Mustafa Çiftci ve oyuncu Nalan Kuruçim’den oluşan “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması” jürisi, yarışma filmlerini değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet” en iyi film seçilerek, 100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazandı. Film ayrıca “En İyi Senaryo Ödülü”nün de sahibi oldu. Gecede “Bağlılık- Aslı” filmiyle “En İyi Yönetmen” ödülünü Semih Kaplanoğlu, “Uzun Zaman Önce” adlı filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Nihan Dengiz Okutucu, “Nuh Tepesi”nde canlandırdığı karakterle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü Ali Atay aldı. “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödülüne “Dilsiz” filmiyle Andreas Sinano değer görülürken “Kovan” adlı yapımla “En İyi Kurgu” ödülünün sahibi Erkan Erdem oldu. 

Kim Ki Duk’a onur ödülünü Ogün Şanlıer takdim etti.

EN İYİ YÖNETMEN KAPLANOĞLU 

En iyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: Aidiyet 

En İyi Yönetmen Ödülü: Semih Kaplanoğlu (Bağlılık-Aslı) 

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Nihan Dengiz Okutucu (Uzun Zaman Önce) 

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ali Atay (Nuh Tepesi) 

En İyi Senaryo Ödülü: Burak Çevik (Aidiyet) 

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Andreas Sinanos (Dilsiz) 

En İyi Kurgu Ödülü: Erkan Erdem (Kovan) 

FİYAB Yapımcı Ödülü: Seyid Çolak (Kapan) 

En iyi Uluslararası Uzun Metraj Film Ödülü: Yuvaya Dönüş/Homeward  

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü: Boşluk 

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü: Amca 

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Ödülü: Uçamayan Süper Kahraman 

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: Nefta Futbol Kulübü 

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Avarya (Gökalp Gönen) 

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