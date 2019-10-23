Boğaziçi’nde kadınlar baş tacı

Moderatörlüğünü Gülay Afşar’ın yaptığı panele oyuncu Beren Saat, yönetmen Hilal Saral ve senarist Ece Yörenç katıldı. Yörenç TV projelerinin uzunluğundan dolayı artık televizyon işleri yapmadığını belirterek “25 yıldır sektördeyim ve artık bu şartlarda yazmak istemiyorum. Bu bir insan ihlali” dedi. Boğaziçi Film Festivali sinemanın kapsayıcılığını ve çeşitliliğini sonuna kadar desteklediğini gösterecek bir imza da attı. Cannes Film Festivali ile başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto, Locarno gibi dünya festivallerinin de destekledikleri “5050 by 2020” hareketi kapsamında Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi, Boğaziçi Film Festivali’nde de geçerli olacak. Dünya çapında Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi ünlü isimlerin destek verdiği hareketin amacı kadınların da erkeklerle eşit oranda sinemada yer bulabilmesi, imkân yakalayabilmesi ve seyircilere ulaşabilmesi. 2020’ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan eşitlik hareketiyle yönetmenlerin yüzde 96’sının erkek olduğu sinema sektöründe köklü değişiklikler yapılacak.