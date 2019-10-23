22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8082
  • 6,469
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Boğaziçi’nde kadınlar baş tacı

7. Boğaziçi Film Festivali’nde “Sinema ve TV’de Kadın: Seyirlik Nesneden Etkin Bir Özne Olmaya Giden Yol“ paneli gerçekleştirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Moderatörlüğünü Gülay Afşar’ın yaptığı panele oyuncu Beren Saat, yönetmen Hilal Saral ve senarist Ece Yörenç katıldı. Yörenç TV projelerinin uzunluğundan dolayı artık televizyon işleri yapmadığını belirterek “25 yıldır sektördeyim ve artık bu şartlarda yazmak istemiyorum. Bu bir insan ihlali” dedi. Boğaziçi Film Festivali sinemanın kapsayıcılığını ve çeşitliliğini sonuna kadar desteklediğini gösterecek bir imza da attı. Cannes Film Festivali ile başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto, Locarno gibi dünya festivallerinin de destekledikleri “5050 by 2020” hareketi kapsamında Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi, Boğaziçi Film Festivali’nde de geçerli olacak. Dünya çapında Meryl Streep, Cate Blanchett, Kristen Stewart, Salma Hayek gibi ünlü isimlerin destek verdiği hareketin amacı kadınların da erkeklerle eşit oranda sinemada yer bulabilmesi, imkân yakalayabilmesi ve seyircilere ulaşabilmesi. 2020’ye dek sinema, sanat ve eğlence sektörlerinde cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan eşitlik hareketiyle yönetmenlerin yüzde 96’sının erkek olduğu sinema sektöründe köklü değişiklikler yapılacak. 

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Avam Kamarası'ndan Boris Johnson'a yeni darbe!

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

Yerine kayyum atanmıştı... HDP'li Mızraklı tutuklandı

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımız...

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımız...

Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması başladı

Fransa'da 'İslam karşıtlığı' oylaması başladı

'Simit' kelimesi Oxford Sözlüğü'ne eklendi! Sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

'Simit' kelimesi Oxford Sözlüğü'ne eklendi! Sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

İntihar saldırısı son anda engellendi!

İntihar saldırısı son anda engellendi!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı´nda görüştü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Gizemli çizgilerin sırrı çözüldü!

Gizemli çizgilerin sırrı çözüldü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA