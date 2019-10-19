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Boğaziçi’ne özel açılış

Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerini bir hafta boyunca beyazperdeye taşıyacak 7. Boğaziçi Film Festivali, başrolde Vincent Cassel’in yer aldığı ‘The Specials’ filminin gösterimi ile başladı.

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Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından TürkMedya’nın kurumsal iletişim ortaklığı ile düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali başladı. Grand Pera Emek Sahnesi’nde dün akşam gerçekleştirilen törende dünya sinemasının önemli isimlerinden Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza’ya ‘Onur Ödülü’ takdim edildi. Açılış etkinliğinin ardından 72. Cannes Film Festivali’nin kapanışında gösterilen Eric Toledano ve Olivier Nakache ikilisinin yönettiği, başrolde Vincent Cassel’in yer aldığı ‘The Specials’ filmi Türkiye’de ilk kez gösterildi. 

25 ÜLKEDEN 83 FİLM  

Festivalde, ulusal ve uluslararası yarışma, yerli sinemacılara özel sunulan Bosphorus Film Lab desteği ve özel konuklar yer alırken, 25 ülkeden 83 film gösterilecek. Film gösterimleri ve etkinlikler, Akademi Beyoğlu ve Feriye Sineması’nda gerçekleşecek. Yönetmen Kim Ki Duk ve Brillante Ma Mendoza’nın gerçekleştireceği masterclass’ların yanı sıra aralarında TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, oyuncu Beren Saat, yönetmen Hilal Saral ile uluslararası festivallerden gelecek konukların bulunduğu etkinlikler sinemaseverlerin ilgisini çekecek. 25 Ekim’de sona erecek festivalde ‘Dilsiz’, ‘Kapan’ ve ‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ filmlerinin Türkiye prömiyeri, ‘Karınca’nın ise dünya prömiyeri yapılacak.

FESTİVALDE BUGÜN NE VAR?

Yer: Akademi Beyoğlu 

Saat: 15.00-16.30 

Katılımcılar: Harika Uygur, Zeynep Berkiş Koşar, Songül Karaarslan 

Moderatör: İrem Şentürk 

Bir filmin oyuncu seçimleri nasıl yapılır? Ünlü oyuncular nasıl ikna edilir? Projeye ya da oyuncuya uygun ve doğru casting nasıl yapılır? sorularının cevaplarını deneyimli isimler aktaracak.

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