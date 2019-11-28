Bollywood müzikal ile geldi

Avrupa ve Ortadoğu’da birçok ülkeyi turlayarak London Palladium West End Theatre’da 60 kez gösterime giren müzikal, Hindistan’ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürüyor. Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren müzikalin yönetmen ve dans direktörü Raceew Goswami, müzikalde Hint filmlerinde yer verilmeyen yerel halk danslarının da yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Seyirciler sadece dansları izlemekle kalmayacak, aynı zamanda bu dansların neden yapıldığını ve nasıl ortaya çıktığını da anlayacak. Seyirciler gösteriyle bütünleşecek ve kendilerini gösterinin içinde hissedecek. Bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim.”