Bolşoy’da Troya rüzgarı

Resmi bir ziyaret amacıyla dün Rusya’ya giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesai maratonunda sanata yer ayırdı. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin Sekizinci Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere Moskova’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan ve Rus lider Viladimir Putin’in buluşmasıyla birlikte, Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen “2019 Kültür ve Turizm Yılı”nın resmi açılışı da gerçekleşmiş oldu. Bu kapsamda, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) yapımı Troya adlı gösteri, Rusya’nın dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelendi. ADOB’un en iddialı yapımlarından biri olan, kalabalık kadrosu ve kostümleri kadar savaş sahneleriyle de dikkat çeken Troya gösterisi, Rus sanatseverler tarafından büyük alkış aldı.

Dünyanın en önemli sahnelerinden olan 1,5 asırlık Bolşoy Sahnesi, dün akşam, tamamı Türk sanatçılardan oluşan Troya operasına ev sahipliği yaptı. Öte yandan, Erdoğan ve Putin, 2019 Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışını yaptı.