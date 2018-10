Boş kalpler maddeye tapar 

ŞAİR YARGIÇ OLMALIDIR

Şiirini besleyen ırmaklar nerelerden doğuyor ve nerelere akıyor?

Şair her an sorguda olmalıdır. Yargıç olmalıdır, karşısına en çok kendisini oturtan... Donmaya yüz tutmuş kalpler görüyorum. Sayısı her geçen gün artan. Her an bir insanın daha, insanlığın özde yüce yörüngesinden kayıp gittiğini görüyorum. Bu kopuşlar arttıkça biliyorum ki, hâlâ iyi kalmayı başarmış olanlar, içlerinde bir sızı bir acı hissediyorlar. Ne kadar iyi kalabildim bilmiyorum ama işte benim şiirimi besleyen ırmağın kaynağı bu acı ve sızıdır.