Boş kalpler maddeye tapar 

Şiir ve yazıları Hece, Zifir, Mahfel, Tahrir, Artemis, Sinada, Telmih, Sıla dergilerinde yayınlanan günümüz genç kuşak şairlerinden Ahmet Menteş’in ilk kitabı ‘Taşayazma’ Onto Yayınları’ndan çıktı. Selçuk Küpçük, Menteş ile şiirini konuştu.

Bir şiirin “Zapata”ya ve “Meksika”ya değiniyor. “Meksika’da Bir Ölüler Günü” başlıklı şiirin de var. Bu Latin Amerika ilgisi nedir?

Latin Amerika’ya, özellikle de Meksika’ya, Octavio Paz’ın, Türkçeye “Yalnızlık Dolambacı” adıyla çevrilmiş olan kitabı ile ilgi duymaya başladım. Sonra diğer edebiyatçı ve sanatçılar geldi… Latin Amerika, tıpkı bizim topraklarımızın da olduğu gibi, geçmişte çok büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Maya, Aztek, İnka gibi… Ne yazık ki medenî olmayan medeniyet dağıtıcıları tarafından, medenî olmayan şekillerde yok edilmişler. Geçmişte benzer saldırılara biz de çokça maruz kalmışız. Onların da, bizim de böyle hep bir savunma ve direniş halimiz var.

Şiirlerinin çoğunda, -kitabın adı dahil- “taş” kelimesi yineleniyor. Taş’a yönelik bu göndermeleri nasıl okumak gerekli?

TAŞLAŞMIŞ VİCDAN

Taş, metaforik olarak sevdiğim en sağlam ve içerikli sözcüklerden biridir. Bir kere, medeniyet dediğimiz şey taşla doğmuştur, taş üzerinde yükselmiş ve gelişmiştir. Şeytan taşlamada atılan taşlar var bir de, en etkili menzilli birer füze olarak görmez miyiz onları? Eskiler taşı, kendilerini düşmana ve zararlı şeylere karşı korusun diye kullanmışlar. Biz ise işimize gelmeyen hakikatlerin üstünü örtmek için koca koca taşlar döşüyoruz üzerlerine. Kalbimizi taşlaştırıyoruz ki kimse giremesin oraya. Orası hep bomboş olmalı. Boş kalmalı ki maddeye daha iyi tapabilelim.

“İşçi Çocuklar” şiirinde Mali ve Kongo gibi ülkelerdeki madenlerde çalışan çocukları anarak şu cümleyi söylüyorsun: “Çok Müslüman şey(h)lere çok altın gerek çocuklar”. Bu söylemi açalım mı biraz?

Binlerce çocuğun maruz kaldığı o koşulları, insafsızlığı, vahşiliği göremeyen –görmek istemeyen- şey(h)ler; sanki o çocuklardan daha zor, daha acıklı durumdalarmış gibi, Avrupa’nın en büyük futbol şirketlerini, bilmem ne şirketlerini çok rahat görebilmektedirler. Servet değerinde yatırımlarla onları satın alarak, adlarını şanlarını dünyaya reklam edebilmekteler. Atılan her gole sevinirler. Çünkü her gol milyonlar demektir.