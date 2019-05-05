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Bosna'nın incisi yeniden açıldı

Bakan Ersoy “Alaca Camisi bu topraklarda bu idealin simgesidir” dedi ve ekledi: Irkçılığın ve nefretin ancak maddeye zarar verebildiğini, ama Bosna’da, Balkanlar’da kardeşlik ruhuna asla dokunamadığının göstergesidir.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresinin iş birliğiyle yeniden inşa edilen ve ‘Bosna’nın incisi’ olarak bilinen Foça’daki Alaca (Hasan Nazır) Camisi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Ersoy, Osmanlı mimarisinin zarafeti ve zengin süslemeleriyle bezenmiş Alaca Camisi’nin, bu toprakların kültürel dokusunu yansıtan bir eser kimliği taşıdığına işaret ederek, bu kimliğinden dolayı caminin 1992-1995 yılları arasındaki savaşta tamamen yıkıldığını, taşlarının Çehotina Nehri’ne atıldığını anlattı. 

GELECEĞİ OLUŞTURMALI 

Aliya İzzetbegoviç’in “Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam, sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın.” sözlerini hatırlatan Ersoy, “Acılar üzerinden geleceği inşa etmek yerine bir daha o büyük acıların yaşanmayacağından emin olacağımız bir geleceği oluşturma fikri ve ideali ile çalışmak bizlerin asli görevidir. Bugün tüm ihtişamıyla yeniden ayağa kalkan Alaca Camisi bu topraklarda bu idealin simgesidir. Irkçılığın ve nefretin ancak maddeye zarar verebildiğinin ama Bosna’da, Balkanlar’da yüzlerce yıldır var olan birlikte yaşama kültürüne ve kardeşlik ruhuna asla dokunamadığının göstergesidir. Bu ruhu bozmaya çalışanları tarih ve insanlık asla affetmeyecektir. Bugün Alaca Camisi özelinde bu toprakların değerlerini yeniden ayağa kaldırmak için emek veren, destek olan insanlar ise gelecekte de saygıyla, minnetle yad edilecektir” diye konuştu. 

      

ASLINA UYGUN YAPILDI 

Bakan Ersoy, caminin aslına uygun şekilde inşa edilebilmesi için kurumların titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini vurgulayarak, eserin özgün taşlarının çıkarıldığı savaş sonrasında tamamen kapanmış olan taş ocağının yeniden açıldığını, aynı nitelikteki taşların buradan çıkartılarak geleneksel tekniklerle cami, türbe ve şadırvanın yeniden inşa edildiğini bildirdi.

CAMİDE İRADENİN İZLERİ VAR

Bürokratından memuruna, zanaatkarından mimarına, akademisyeninden yöre halkına, bu ecdat yadigarının yeniden inşasında emeği geçenlerden bugünü unutmamalarını isteyen Ersoy, “Çünkü Alaca Camisi’nin taşına, hüsnühattına, kalem işi motiflerine her baktığınızda, çocuklarınız için barış, dostluk ve huzur dolu bir gelecek inşa etmek adına gösterdiğiniz çabanın ve ortaya koyduğunuz iradenin izlerini göreceksiniz. Bu toprakların tarihini, görmezden gelenlere, yok etmek isteyenlere karşı kazandığınız zaferi göreceksiniz” diye konuştu. 

KARDEŞLİĞİN SİMGESİNİ TAŞIYOR

Açılışa katılan Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de Alaca Camisi’nin ayakta kaldığı ve içinde ibadet edildiği sürece geçmişte olduğu gibi barışın, dostluğun, kardeşliğin, anlayışın ve uzlaşmanın simgesi olacağını belirterek “Alaca Camisi ayakta kaldığı ve içinde ibadet edildiği sürece bu topraklarda geçmişte olduğu gibi barışın, dostluğun, kardeşliğin, anlayışın ve uzlaşmanın simgesi olarak hayatiyetini devam ettirecektir” dedi.

 

TCG Anadolu ilk kez suya indirildi

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