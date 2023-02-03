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Kültür Sanat

Bozkırdan Nişantaşına Bir Türkü Tiyatrosu manevi değerleri sahneye taşıyor

Yönetmenliğini Yuşa Arkan'ın yaptığı, Türk halk müziği sanatçısı Kürşat'ın yazıp oynadığı Bozkırdan Nişantaşına Bir Türkü Tiyatrosu, 11 yıldır Türk kültürünü ve manevi değerleri televizyon ekranlarına taşıyor.

3 Şubat 2023 Cuma 19:07 - Güncelleme:
Bozkırdan Nişantaşına Bir Türkü Tiyatrosu manevi değerleri sahneye taşıyor
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Türk halk müziği sanatçısı Kürşat'ın yazıp oynadığı, yönetmenliğini Yuşa Arkan'ın yaptığı Bozkırdan Nişantaşına Bir Türkü Tiyatrosu, 11 yıldır kültürümüzü Türk televizyonlarında milletimize gerek halk oyunları gerek türküleri gerek gelenek ve göreneklere ve aynı zamanda gastronomisini televizyonda anlatan Kürşat tecrübelerini ve manevi değerlerini sahneye taşımaya devam ediyor.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZE UYGUN TİYATRO

Kürşat, meddahlık, türkülerimiz, folklörümüz, Anadolu hikayelerini, günümüz hikayeleriyle harmanlayarak tamamen milli ve manevi değerlerimize uygun olarak tiyatro sahnesinden en komik en enteresan ve şahane hikayeleri insanlarımıza anlatıyor. Halaylar, horonlar, zeybekler, İç Anadolu oyun, türkü ve anadolu hikayeleriyle izleyicilere tam bir kültür ziyafeti sunuyor.

KÜRŞAT KİMDİR?

Kürşat, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu, şan ve halk oyunları eğitimi almış, 8 türkü albümü bulunan ve yurt içi-dışında konserler vermişi olan Kürşat, 11 yıldır Kanal 7 televizyonunda ve hala devam etmekte olan Gündüz Gece isimli gezi programını sunmakta ve çekmektedir.

  • Kürşat
  • Bozkırdan Nişantaşına Bir Türkü Tiyatrosu
  • Yuşa Arkan

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